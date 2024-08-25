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Онколог Доронин рассказал, почему стоит завести собаку

Онколог Доронин призвал завести собаку, чтобы снизить риск развития деменции

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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Онколог Леонид Доронин рассказал в своем Telegram-канале, что риск развития деменции в старости можно снизить, заведя собаку.

«Исследование показало, что у владельцев собак в возрасте старше 65 лет на 40% реже развивается деменция», — сообщил он.

Он отметил, что слабоумие предотвращает физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами собак.
Доронин подчеркнул, что это особенно важно во время самоизоляции.

До этого эндокринолог Анна Солдатенкова рассказала, что алкоголь в определенных дозах может привести к развитию старческого слабоумия у пожилых людей. По словам специалиста, употребление алкоголя в старости может привести к ухудшению мыслительных процессов, памяти, концентрации. Также горячительные напитки способны значительно увеличить риск деменции. Кроме того, отметила Солдатенкова, спиртное оказывает негативное влияние на хронические заболевания, в том числе, диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней.

Ранее стало известно, какие три продукта сильно ускоряют старение.

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