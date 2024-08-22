Стало известно, какие три продукта сильно ускоряют старение

В каждом организме происходит процесс окисления, однако если он начинает доминировать над восстановлением, то рушатся все процессы в организме – слабеет иммунитет, клетки теряют молодость, быстро наступает старость. Это напрямую зависит от вкусовых предпочтений людей, предупредила диетолог Полина Журавлева.

Три главных «врага» молодости, которые присутствуют в рационе любого человека, — это сахар, трансжиры и спиртное, отметила эксперт.

«Запомните эту гадкую троицу, которую нужно исключить из рациона: сладкое, жирное, рафинированное. Это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма. Они приближают старость», — объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сахар угнетает митохондрии – так называемые батарейки клеток, что приводит к хроническому воспалению. В организме засахаривается природный коллаген, и-за чего кожа быстро теряет упругость. Диетолог призвала учитывать, что сахар в большом количестве содержится не только в сладостях.

Второй враг молодости – это жиры, самые опасные из которых – это трансжиры из выпечки, фастфуда, сладостей.

«Трансжиры очень сильно загущают кровь, они попросту губят молодость. Они сидят не только в фастфуде. Кондитерские изделия, маргарин — все это «убийцы» молодости», — подчеркнула врач.

Трансжиры заставляют кожу страдать от нехватки кислорода, окисляют клетки и вызывают коррозию кожи, из-за чего появляются морщины.

Третий опасный продукт – это алкоголь, который разрушает нейроны в мозгу, а также делает кожу тусклой и безжизненной. При регулярном употреблении спиртного люди выглядят на 30 лет старше своего возраста.

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