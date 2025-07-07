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Как свет от телефона нарушает сон, рассказала врач

Врач Лебедева: свет от телефона ночью поддерживает тело во «включенном» режиме

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Свет от смартфона может нарушить выработку мелатонина, из-за чего тело будет находиться во «включенном» режиме. Это может спровоцировать бессонницу, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«Голубой свет подавляет выработку мелатонина. Наш мозг воспринимает голубой свет как сигнал бодрствования, из-за чего засыпание затягивается. Даже если вы чувствуете усталость, тело остается «включенным» в дневной режим. Когда мы проводим вечер за экраном, наши внутренние часы начинают сбоить. В результате засыпаем позже, а утром просыпаемся разбитыми. Длительное нарушение циркадных ритмов может привести к хроническому недосыпу, а он, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с психическим здоровьем», — рассказала врач.

Кроме того, перед сном важно снижать активность мозга, но гаджеты работают наоборот.

«Переписка, новости, социальные сети, видеоконтент — все это вызывает выброс кортизола, гормона стресса. В результате нервная система остается в напряжении, и засыпать становится сложнее. Полностью отказаться от технологий сложно, но осознанный подход помогает снизить их негативное влияние: выключайте гаджеты за 1–2 часа до сна, выбирайте бумажные книги — чтение и мягкое шуршание страниц помогает расслабиться, не перегружая нервную систему. Перенесите зарядку телефона в другую комнату — так меньше соблазна проверить уведомления перед сном», — заключила доктор.

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