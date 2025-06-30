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Назван простой способ предотвратить развитие диабета

CDER: 150 минут упражнений в неделю предотвращают развитие диабета
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Depositphotos

Два с половиной часа физической активности в неделю снижают риск «перехода» преддиабета в диабет второго типа. К такому выводу пришли ученые из Колумбии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology – Endocrinology Reports.

В исследовании приняли участие 130 взрослых, которые прошли комплексную программу снижения сердечно-сосудистого риска в реферальном центре в Кали в период с 2019 по 2023 год. На момент зачисления в программу уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) в крови участников в среднем составлял 5,9%. Это значение указывало на предиабет — «пограничную» концентрацию сахара в крови (при норме 4,8–5,9%).

Перед участниками с избыточной массой тела поставили цель снизить вес на 7%. Рекомендации по питанию подбирались индивидуально, а уровень физической активности измерялся по опроснику IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). С его помощью анализируют длительность и структуру повседневных физических нагрузок, включая ходьбу, тренировки и трудовую деятельность.

Через год после начала наблюдения преддиабет сохранился у 64,6% участников, у 21,5% состояние нормализовалось, а у 13,8% развился диабет второго типа. Ученые подсчитали, что у тех, кто уделял физической активности более 150 минут в неделю, шансы на нормализацию уровня сахара в крови возрастали в 4,15 раза.

«Нездоровый образ жизни остается главным модифицируемым фактором риска как преддиабета, так и диабета второго типа. При этом рациональное питание и подвижный образ жизни могут эффективно предотвратить развитие хронических метаболических нарушений», — заключили исследователи.

Ранее ученые напечатали на 3D-принтере клетки, которые могут победить диабет.

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