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Названы неочевидные симптомы рака крови

20minutos: кровоточивость десен может быть признаком лейкемии
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Depositphotos

Необъяснимые синяки, частые носовые кровотечения и ослабление десен могут быть первыми признаками лейкемии. Об этом заявили британские врачи из организации Blood Cancer UK. Их комментарии приводит издание 20minutos.

Лейкемия — это группа онкологических заболеваний, при которых нарушается работа костного мозга и начинается неконтролируемое размножение аномальных лейкоцитов (белых кровяных телец). Эти измененные клетки не способны защищать организм от инфекций. Накапливаясь, они постепенно вытесняют здоровые элементы крови, нарушая нормальное кроветворение и работу органов.

По словам специалистов, один из характерных симптомов лейкемии — синяки, возникающие без видимой причины. В отличие от обычных гематом, которые появляются после травм, при раке крови кровоподтеки образуются из-за нарушений в системе свертывания крови. Среди других тревожных признаков врачи также выделили частые кровотечения из носа, кровоточивость десен, кровь в моче и стуле, а также обильные менструальные выделения у женщин.

В некоторых случаях, как отмечают эксперты, на лейкоз может указывать кровоизлияние в мозг. Однако такой симптом встречается редко.

Ранее была найдена новая причина развития агрессивного рака крови.

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