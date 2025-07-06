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Найдена новая причина развития агрессивного рака крови

NatCom: мутация в гене CEBPA приводит к развитию агрессивного рака крови
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мутация в гене CEBPA может запускать переход миелодиспластического синдрома (МДС) в острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — опасную и трудно поддающуюся лечению форму рака крови. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

МДС — это злокачественное заболевание кроветворной системы, при котором нарушается созревание клеток крови в костном мозге. Оно может долгое время протекать бессимптомно, но нередко прогрессирует в острый миелоидный лейкоз — быстро развивающуюся форму рака с крайне неблагоприятным прогнозом.

При ОМЛ в организме быстро размножаются измененные белые кровяные клетки (лейкоциты). Накапливаясь в костном мозге, они «вытесняют» эритроциты и тромбоциты, а также нормальные лейкоциты.

Команда ученых под руководством профессора Констанце Бонифер изучила роль гена CEBPA, который участвует в дифференцировке клеток крови. Чтобы смоделировать развитие заболевания, специалисты перепрограммировали клетки крови пациента с ранней стадией МДС в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые затем направили по пути развития лейкоцитов и эритроцитов. Полученные в лаборатории клетки вели себя идентично реальным клеткам пациента.

Затем исследователи внесли в эти клетки мутацию CEBPA — такую же, какая была обнаружена у пациента спустя два года после постановки диагноза. Это привело к угнетению нормального кроветворения, нарушению созревания лейкоцитов и формированию злокачественных клеток, устойчивых к химиотерапии. Таким образом, ученые экспериментально воспроизвели переход МДС в ОМЛ.

Подробный анализ показал, что мутация не просто нарушает отдельные функции клеток, а перестраивает работу всей генетической программы. По словам ученых, из-за наличия мутации в CEBPA меняется структура хроматина — формы, в которой хранится ДНК в ядре клетки. Это влияет на работу множества генов и приводит к нарушению нормального развития клеток крови, способствуя их злокачественному «перерождению».

Исследователи отметили, что понимание ключевого механизма прогрессирования МДС может помочь в разработке новых методов диагностики и лечения рака крови. Ученые предположили, что редактирование гена CEBPA способно предотвратить переход миелодиспластического синдрома в опасный острый миелоидный лейкоз.

Ранее был назван ключевой фактор развития рака яичников.

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