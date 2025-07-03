Деревья в Швейцарии покрылись туманом

AFP: в Швейцарии деревья орошают туманом, чтобы понять влияние засухи на леса

В сосновом лесу Пфинвальд на юге Швейцарии ученые начали уникальный эксперимент: деревья опрыскивают водяным туманом, чтобы выяснить, как сухой воздух влияет на их выживаемость. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

На 18 башнях, установленных среди деревьев, распылители создают легкий туман над частью леса. Цель — отделить влияние засухи в почве от воздействия атмосферной сухости, которая усиливается с ростом температур.

«Мы не стремимся спасать леса распылением влаги. Наша задача — понять, почему даже просто сухой воздух оказывает такое сильное воздействие на деревья», — объяснила руководительница проекта, профессор Шарлотта Гроссиор. — «Исследование особенно актуально в условиях изменения климата: по прогнозам властей, к 2060 году летние осадки в Швейцарии сократятся на 25%, а засухи станут продолжительнее».

Первоначальные результаты оказались неожиданными. Ученые предполагали, что сухой воздух ускорит гибель деревьев, однако наблюдения показали, что он, напротив, замедляет отмирание хвои. Причина — в реакции деревьев: они закрывают устьица, уменьшая испарение и расход влаги.

Тем не менее этот механизм работает лишь до определенного предела. Старые сосны в Пфинвальде продолжают погибать, а на их месте постепенно приживаются молодые дубы, более устойчивые к засухе.

Эксперимент должен помочь предсказать, как леса будут реагировать на изменение климата, и определить, какие породы деревьев стоит высаживать в будущем, чтобы сохранить лесные экосистемы.

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