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Назван ключевой фактор развития рака яичников

Genes & Diseases: белок XPR1 влияет на рост рака яичников
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Китая обнаружили белок, который помогает раку яичников расти и скрываться от иммунной системы. Работа опубликована в журнале Genes & Diseases.

Речь идет о белке XPR1. Ученые заметили, что его особенно много в опухолевых тканях, и чем выше его уровень, тем быстрее болезнь прогрессирует и тем хуже прогноз у пациенток. В лабораторных экспериментах они подавили работу XPR1 — и рак стал расти медленнее, а опухолевые клетки хуже распространялись.

Оказалось, что XPR1 мешает клеткам проводить «внутреннюю уборку» — процесс, называемый аутофагией. Этот механизм важен для очищения клеток от поврежденных компонентов и защиты организма. Нарушая его, белок XPR1 помогает раку выживать в неблагоприятных условиях.

Кроме того, XPR1 снижает количество специальных молекул (MHC-I) на поверхности опухолевых клеток. Именно по ним иммунная система «узнает» врага и запускает атаку. Когда белок XPR1 подавляют, этих молекул становится больше, и иммунитет легче распознает опухоль.

Особенно сильный эффект достигается, если вместе с подавлением XPR1 использовать препарат хлорохин, который также влияет на аутофагию. В экспериментах на мышах такое сочетание значительно замедлило рост опухоли.

Авторы работы считают, что их открытие поможет разработать новые подходы к лечению рака яичников — особенно для пациенток, которым не помогают существующие иммунные препараты.

Ранее ученые нашли новую «мишень» для лечения самого агрессивного вида рака груди.

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