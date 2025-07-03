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Сколько килограммов жира нужно сбросить, чтобы оздоровить печень, рассказала врач

Врач Дианова: чтобы оздоровить печень, нужно сбросить пять килограммов жира

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Самое главное в лечение неалкогольной жировой болезни печени — изменить образ жизни и похудеть. Чтобы печень начала оздоравливаться, нужно сбросить пять килограммов лишнего жира, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Жировой гепатоз — это избыточное отложение жира в клетках печени, которое приводит к постепенной потере функций органа. Основная причина неалкогольной жировой болезни печени — нарушение обмена веществ, которое часто связано с ожирением и сахарным диабетом.

«Иногда я назначаю инъекции семаглутида для снижения веса. Многим это помогает, потому что после потери всего 5 килограммов жира состояние печени значительно улучшается. И это видно при обследовании. На первых стадиях болезни можно обойтись только изменением образа жизни, но если ситуация запущенная, то без лекарств — никуда, печень сама просто не справится, ей нужна поддержка. Например, врач может назначить статины, если проблема кроется в уровне холестерина в крови. Но они, как и другие препараты, помогают печени, если человек меняет свой образ жизни. Если же человек не предпринимает никаких изменений, то препараты будут лишь симптоматической терапией и, по сути, никак пациенту не помогут», – рассказала Дианова.

Кроме того, по словам врача, важно не просто снизить количество калорий, но и учитывать соотношение белков, жиров и углеводов.

«Важно не только похудеть, но и изменить свой рацион в сторону отказа от большого количества жиров. Это первый шаг в лечение патологии до применения таблеток. При формировании рациона важно не перебирать с добавленным сахаром, насыщенными жирами, мясными и жирными молочными продуктами. Кроме того, следует ежедневно употреблять в пищу растительные продукты, стараться употреблять не только животный, но и растительный белок», – объяснила Дианова.

По словам врача, восстановление здоровья печени — долгий процесс, это не просто воспаление, которое можно вылечить за две недели. Это требует дисциплины и усилий, и первые результаты можно увидеть только через шесть месяцев.

Подробнее о том, почему жирная печень может появится даже у подростка или худой девушки, от каких продуктов стоит отказаться, за какое время печень может восстановиться, и можно ли вылечить жирную печень без приема таблеток -— в интервью Диановой «Газете.Ru».

Ранее специалист по питанию рассказала, как производители маскируют сахар в составе продуктов.

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