Раскрыты особенности строения мозга психопатов

У людей с ярко выраженными психопатическими чертами изменена структура четырех областей мозга, связанных с контролем импульсов, эмоциональной регуляцией и социальным поведением. К такому выводу пришли ученые из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (EAPCN).

Ученые провели нейровизуализацию мозга у 39 мужчин, набравших высокие баллы по шкале психопатии PCL-R. Этот инструмент позволяет оценить два основных компонента психопатии: эмоциональную отчужденность (Фактор 1) и антисоциальное поведение (Фактор 2).

Отмечается, что психопатия как диагноз официально не используется в современной психиатрии, однако в научной литературе описан устойчивый набор черт, таких как эмоциональная холодность, импульсивность, склонность к манипуляциям и хроническое антисоциальное поведение.

Участники прошли МРТ-сканирование, после чего полученные данные были проанализированы с помощью Julich-Brain Atlas — цифровой карты мозга, позволяющей сопоставлять анатомические особенности с поведенческими характеристиками.

Наиболее выраженные отличия были обнаружены у тех, кто набрал высокие баллы по Фактору 2. У таких участников оказался снижен объем четырех участков мозга — базальных ганглий, таламуса островковой коры, передней поясной извилины и правой части гиппокампа. Эти области играют важную роль в регуляции эмоций, мотивации, обучении и социальном взаимодействии.

Также в среднем общий объем мозга у людей с выраженной психопатией был на 1,45% меньше, чем в контрольной группе. Ученые отметили, что для Фактора 1 — эмоциональной отстраненности — достоверных различий в структуре мозга выявлено не было. Это может свидетельствовать о том, что нейробиологическая основа различных аспектов психопатии неоднородна.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные пока не позволяют делать окончательных выводов о механизмах развития психопатии. В ходе дальнейшей работы ученые планируют выяснить, насколько эти анатомические особенности формируются под влиянием генетики или среды, и можно ли повлиять на них с помощью терапии.

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