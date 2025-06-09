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Тяга к случайному сексу оказалась маркером расстройства личности, узнали ученые

SRT: обнаружена связь между склонностью к случайным связям и психопатией
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Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Турции и США раскрыла неожиданные связи между чертами личности и сексуальным поведением. Оказалось, что психопатия наиболее точно предсказывает открытость людей к краткосрочным отношениям и интимным контактам. Исследование опубликовано в научном журнале Sexual and Relationship Therapy (SRT).

Команда проанализировала данные 308 взрослых. Участники прошли тесты на черты «Темной триады» (психопатия, нарциссизм, макиавеллизм), «Светлой триады» (гуманизм, вера в людей, справедливость) и социосексуальность — готовность к случайным связям, оцениваемую по поведению, установкам и желаниям.

Первоначально все «темные» черты коррелировали с высокой социосексуальностью. Однако после учета других факторов только психопатия осталась значимым предиктором.

Люди с этой чертой, для которой характерны импульсивность, эмоциональная холодность и поиск острых ощущений, чаще одобряли секс без обязательств, имели соответствующий опыт и фантазии.

«Это не значит, что случайный секс — симптом психопатии. Речь о статистической тенденции: такие люди чаще игнорируют риски и социальные нормы», — уточнили авторы работы.

Ранее ученые узнали, сколько секса необходимо для счастливых отношений.

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