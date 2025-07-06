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В организме человека нашли новое «оружие» против рака

SciAdv: вспомогательные иммунные клетки оказались способны атаковать раковые
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Ученые из Женевского университета доказали, что Т-лимфоциты CD4, ранее считавшиеся исключительно вспомогательными иммунными клетками, могут напрямую уничтожать раковые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Современные методы лечения рака обычно ориентированы на Т-клетки CD8 — так называемые клетки-убийцы. Они являются активными бойцами иммунной системы, способными атаковать нежелательные или чужеродные элементы в организме. В новом исследовании ученые рассмотрели менее изученный тип иммунных клеток — CD4-Т-лимфоциты. Ранее они считались «помощниками», усиливающими работу других компонентов иммунной системы, но, как выяснилось, могут быть и самостоятельным оружием против опухолей.

Эксперименты показали, что при определенной генетической модификации CD4-клетки способны распознавать специфический опухолевый антиген NY-ESO-1. Он связанн с широким спектром злокачественных опухолей, включая рак лёгких, кожи, яичников, мозга и саркому.

Ученые выделили T-клеточный рецептор (TCR), способный распознавать этот антиген, и внедрили его в CD4-лимфоциты. Полученные клетки эффективно уничтожали опухоли в лабораторных условиях и на животных моделях, не затрагивая при этом здоровые ткани.

Также исследователи объяснили, что NY-ESO-1 распознается молекулой HLA, распространенной примерно у 50% людей европеоидной расы. Это означает, что метод лечения модифицированными CD4-клетки потенциально подходит миллионам пациентов, тогда как другие подобные подходы ограничены более редкими генетическими особенностями организма.

Ранее была найдена новая причина развития агрессивного рака крови.

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