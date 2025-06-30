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Развеян популярный миф о вреде растительных масел

Nutrients: омега-6 в маслах не усиливает воспаление
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Freepik.com

Международная команда ученых поставила под сомнение популярное мнение о том, что омега-6 жирные кислоты вызывают воспаление в организме. Исследование показало, что высокие уровни линолевой кислоты (LA) и арахидоновой кислоты (AA) в крови связаны не с усилением, а со снижением воспалительных процессов. Работа опубликована в журнале Nutrients.

В последние годы растительные масла, богатые омега-6 (в частности, LA), подвергаются критике: сторонники «антивоспалительных диет» считают, что их избыток в рационе вызывает хронические воспаления и способствует развитию болезней. Однако авторы нового исследования называют эти утверждения научно необоснованными.

Исследование проводилось на основе данных знаменитого Фреймингемского исследования потомков – одного из самых уважаемых и масштабных медицинских проектов в США, который изучает влияние генетических и поведенческих факторов на здоровье. В выборку вошло 2700 человек, у которых одновременно измеряли уровень омега-6 жирных кислот в крови и 10 биомаркеров воспаления и окислительного стресса.

После учета влияния возраста, пола, расы, курения, массы тела и других факторов оказалось, что более высокий уровень линолевой кислоты в крови связан со значительно более низкими уровнями 5 из 10 воспалительных маркеров. Арахидоновая кислота также ассоциировалась со снижением четырех маркеров воспаления. При этом ни в одном случае более высокие уровни омега-6 не приводили к усилению воспаления.

«Это полностью опровергает миф о том, что омега-6 жиры «провоцируют воспаление». Напротив, они, по-видимому, обладают противовоспалительным действием», — отметил руководитель исследования доктор Уильям Харрис, президент Института исследований жирных кислот и профессор медицины в Университете Южной Дакоты.

По его словам, многие из тех, кто призывает отказаться от масел с высоким содержанием омега-6 (например, подсолнечного, кукурузного, соевого), игнорируют научные данные. Наоборот, увеличение потребления линолевой кислоты может быть полезно для здоровья.

Доктор Харрис подчеркивает: результаты их работы не противоречат существующим научным данным, а напротив, подтверждают их. Мнение о вреде растительных масел он называет популярным мифом, а не фактом.

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