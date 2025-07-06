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Раскрыт секрет устойчивости редкого рака почки к лечению

JCO: редкий рак почки не поддается лечению, скрываясь от иммунной системы
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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Редкая хромофобная почечно-клеточная карцинома (ChRCC) почти не реагирует на современные методы терапии. По словам ученых из Института исследования рака Даны-Фарбер, эта опухоль умеет «ускользать» от иммунной системы, не вызывая в ней должной реакции. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JCO).

Ученые уточнили, что на долю ChRCC приходится около 5% всех случаев рака почки. Хромофобная почечно-клеточная карцинома характеризуется менее агрессивным поведением, но «плохо» реагирует на современные методы лечения.

Чтобы понять, какие механизмы лежат в основе лекарственной устойчивости этого вида рака, ученые провели глубокий анализ клеток ChRCC с помощью технологий машинного обучения. Они изучили не только опухолевую ткань, но и здоровую — чтобы понять, из каких клеток развивается рак. Оказалось, что источником опухоли являются так называемые α-интеркалированные клетки почек, участвующие в регуляции кислотно-щелочного баланса в организме.

Также исследователи установили, что ChRCC практически не взаимодействует с иммунной системой.

«Многие другие опухоли часто окружены Т-клетками — бойцами иммунитета, способными распознавать и атаковать раковые клетки. В зоне развития ChRCC такие клетки почти полностью отсутствуют. Кроме того, в опухоли не хватает сигнальных молекул, необходимых для того, чтобы иммунная система «заметила» проблему», — уточнили ученые.

Это объясняет, почему ChRCC практически не реагирует на традиционные методы терапии, в том числе на препараты повышающие активность иммунных клеток. Такие лекарства помогают при других формах рака почек, где иммунные клетки присутствуют, но находятся в подавленном состоянии. Здесь же — другая ситуация: нужных клеток в опухоли просто нет.

«Такие лекарства помогают при других формах рака почек, где иммунные клетки присутствуют, но находятся в подавленном состоянии. Здесь же — другая ситуация: нужных клеток в опухоли просто нет. Она словно «невидима» для иммунной системы», — пояснил один из авторов работы, доктор Дэвид Браун, доцент Йельской школы медицины.

По его словам, для борьбы с ChRCC необходимы новые подходы. Перспективным направлением является разработка терапии, которая специально направляет иммунные клетки в опухоль или обучает их распознавать именно этот тип рака.

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