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Почему летом обостряются заболевания ЖКТ, рассказал врач

Фармаколог Быков: летом заболевания ЖКТ обостряются по трем причинам

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Летом заболевания ЖКТ могут обостряться из-за нарушения режима приема лекарств, изменения рациона и физиологических изменений, вызванных жарой, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог «Р-Фарм» Александр Быков.

«В жаркую погоду происходят физиологические изменения, влияющие на работу ЖКТ: снижается секреция пищеварительных ферментов, изменяется моторика кишечника, может нарушаться всасывание питательных веществ. Одновременно возрастает потребление холодных напитков и сырых продуктов, что может провоцировать спазмы и нарушения пищеварения», — отметил Быков.

Пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ нередко отмечают изменение самочувствия в летние месяцы. По словам Быкова, это связано не только с изменением рациона, но и с нарушением привычного режима приема лекарственных препаратов.

«Для предотвращения сезонных обострений рекомендуется постепенное введение в рацион новых фруктов, контроль порций, избегание переедания во время отпусков и поездок. Также важно контролировать температуру пищи. Резкие температурные перепады — от горячего супа к холодному десерту — могут снижать активность ферментов и ухудшать пищеварение. Кроме того, обезвоживание, характерное для жаркой погоды, влияет на концентрацию пищеварительных соков и может изменять фармакокинетические свойства препаратов. При появлении симптомов нарушения пищеварения — вздутия, дискомфорта, изменений стула — следует проконсультироваться с лечащим врачом о возможной коррекции терапии», — посоветовал специалист.

Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, хроническим панкреатитом, функциональной диспепсией стоит особенно внимательно отнестись к летним изменениям в питании.

«В некоторых случаях может потребоваться временная коррекция дозировки ферментных препаратов или изменение времени их приема. Эффективность терапии заболеваний ЖКТ во многом зависит от правильного приема препаратов с учетом особенностей питания пациента», — заключил Быков.

Ранее врач назвал позы, наиболее подходящие для зачатия.

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