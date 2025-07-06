Космонавтам на МКС доставили свежие фрукты и посылки от близких

«Прогресс МС-31» доставил на МКС фрукты, овощи и посылки от родных космонавтов

Корабль «Прогресс МС-31» вместе с другими грузами доставил на Международную космическую станцию (МКС) свежие фрукты и овощи и посылки от близких космонавтов. Об этом сообщил ТАСС космонавт Алексей Зубрицкий.

По его словам, обитатели МКС были полностью готовы к встрече грузового корабля.

«С нетерпением ждали момента стыковки, так как, помимо штатно доставляемого на станцию оборудования, там еще есть свежие овощи и фрукты и посылки от наших семей», — отметил Зубрицкий.

Три дня назад с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31». Как уточнили в «Роскосмосе», полет «Прогресса МС-31» пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля к модулю «Поиск» российского сегмента МКС была запланирована на 6 июля в 00:28. По информации госкорпорации, грузовик будет находиться на орбите около 167 суток.

Ранее астронавт из США с борта МКС «поймала спрайт» над Мексикой.