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В России научились создавать строительные материалы из отходов производства

ПНИПУ: впервые создана прочная строительная смесь из отходов производства
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ПНИПУ

Исследователи Пермского Политеха разработали состав сухой строительной смеси для наливных полов на основе фторангидрита — побочного продукта производства плавиковой кислоты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Наливные полы — это вид напольного покрытия, которое заливается на основание и самостоятельно растекается, образуя ровную, прочную и бесшовную поверхность. Такие полы часто используются как основа под ламинат, плитку или линолеум, а также как финишное покрытие в производственных и жилых помещениях.

Фторангидрит в России практически не утилизируют — ежегодно его образуется до 350 тыс. тонн, и он складируется на специальных полигонах, занимая большие площади. Ученые предложили использовать его как компонент для создания вяжущего вещества. Смесь с добавлением 15% фторангидрита и активаторов (в том числе портландцемента, золы-уноса и сульфата марганца) показала увеличение прочности на 46%, а ее водостойкость также оказалась высокой.

«Мы подобрали такие добавки, как суперпластификаторы и пеногасители, чтобы добиться нужной текучести и пластичности раствора. Итоговый материал обладает высокой прочностью и не уступает коммерческим аналогам», — рассказал доцент ПНИПУ Степан Леонтьев.

По мнению исследователей, новая смесь может снизить себестоимость строительных работ и одновременно решить проблему утилизации отходов.

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