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Российские ученые создали биореактор для развития животноводства

ПНИПУ: создан биореактор, который ускорит производство кормовых добавок
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ПНИПУ

Команда исследователей Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала инновационную конструкцию биореактора, позволяющую повысить эффективность теплообмена в 3–4 раза и значительно сократить время производства кормовых добавок для животноводства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Биологический реактор — аппарат для выращивания полезных микроорганизмов, используемых в биотехнологии и сельском хозяйстве. Современные промышленные реакторы имеют цилиндрическую «рубашку» для циркуляции теплоносителя и пропеллерную мешалку с тремя уровнями лопастей, но такая конструкция обладает низкой эффективностью теплообмена и может повреждать чувствительные бактерии.

Пермские ученые предложили принципиально новую конструкцию. Вместо стандартной «рубашки» они использовали особую систему из изогнутых полутруб, приваренных к корпусу реактора, что значительно повышает турбулентность теплоносителя и ускоряет теплообмен в 2–3 раза.

«Пропеллерные лопасти в мешалке мы заменили на листовые с отверстиями. Они работают на малых оборотах, бережно перемешивая среду без повреждения бактерий. Отверстия в лопастях создают дополнительные струи, улучшая смешивание», – отметила Софья Чуголаева, студентка кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ.

Дальнейшие планы ученых включают создание каскадной системы из нескольких биореакторов для обеспечения непрерывного производства биодобавок, что позволит значительно расширить возможности применения разработки в промышленности.

«Наша модернизация позволит предприятиям быстрее и эффективнее производить кормовые добавки, экономя электроэнергию и время, что особенно важно при растущем спросе на экологически чистые продукты», — заключил профессор Сафар Загидуллин, руководитель проекта.

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