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Ученые впервые запечатлели десятки тысяч звезд на одном снимке

NASA: Хаббл запечатлел не исследованный ранее звездный кластер в Млечном Пути
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NASA

Космический телескоп Hubble впервые запечатлел в деталях шаровой звездный кластер ESO 591-12 (также известный как Palomar 8) — плотную сферу из десятков тысяч звезд, связанных гравитацией. Снимок демонстрирует яркое скопление разноцветных звезд: синие — горячие, а красные — более холодные. Об этом сообщает NASA.

Шаровые кластеры, как правило, формируются на ранних этапах жизни галактик из коллапсирующих облаков газа и пыли. Поскольку все звезды рождаются из одного облака, они почти одинакового возраста, что делает такие кластеры ценным источником информации о ранней истории Млечного Пути.

Данные о Palomar 8 были собраны в рамках проекта Hubble Missing Globular Clusters Survey, который нацелен на изучение 34 ранее не наблюдавшихся шаровых скоплений нашей галактики. Результаты помогут определить их возраст и расстояние, а также получить представление о структуре и происхождении звездных скоплений в центральной и внешней части Млечного Пути.

Ранее астрономы зафиксировали аномальный взрыв звезды, похожей на Солнце.

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