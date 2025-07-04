Ученые раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса

Египтолог Хавасс сообщил, что пирамиду Хеопса строили рабочие, а не рабы

Археологи установили, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие. Об этом сообщил экс-министр древностей Египта Захи Хавасс, передает РИА Новости.

По словам египтолога, его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, которые оставили рабочие XIII века до нашей эры.

Кроме того, ученые исследовали захоронения к югу от пирамиды. Они оказались местом упокоения строителей — со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. В частности, «смотрящий за стороной пирамиды» и «ремесленник».

Хавасс объяснил: открытия подтверждают, что строители не были рабами.

«Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что рабочие трудились в бригадах. При этом одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, а выходной у них был раз в 10 дней.

В апреле стало известно, что международная группа археологов обнаружила в пирамиде Хеопса крупную скрытую полость. Пространство длиной около 30 метров удалось выявить без проведения масштабных раскопок — благодаря мюонной томографии, которая использует космические лучи для создания трехмерных изображений внутренних структур.

Ранее ученые разгадали тайну уничтожения статуй женщины-фараона Хатшепсут.