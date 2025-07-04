Летом наушники нельзя использовать больше часа

Летом не стоит носить внутриканальные наушники беспрерывно в течение часа. Это может привести к появлению инфекции в ушах, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, директор АНО «Центр здоровьесбережения БРИКС» Елена Шураева.

«Официального лимита «60 минут» ни в российских, ни в зарубежных ЛОР-рекомендациях нет. Однако уже через 30 минут с вкладышами температура слухового прохода повышается на 2,4 °C, влажность — на 35%. Летом это выводит среду в идеальные условия для Pseudomonas (синегнойная палочка) и Staph. aureus (золотистый стафилококк), удваивая риск наружного отита. Таким образом родился практический совет снимать внутриканальные наушники каждые 40-60 мин для «проветривания», особенно в жару или при высокой влажности. Для накладных моделей подтверждённых ограничений по времени ношения нет», – рассказала врач.

Кроме того, плотные амбушюры дополнительно травмируют эпителий и перекрывают вентиляцию.

«Практический вывод: каждые 40–50 мин снимайте наушники хотя бы на 10 мин; при активном потоотделении — уже через 20–30 мин. В паузе обсушите ушную раковину. Не делитесь наушниками, протирайте их спиртовой салфеткой ежедневно; для спорта выбирайте открытые модели. При такой «гигиене часа» инфекционный риск остаётся минимальным, даже если суммарно слушать музыку 2–3 ч в день», – отметила доктор.

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