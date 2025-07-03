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Число россиян с жирной печенью за 20 лет увеличилось в семь раз, отметила врач

Врач Дианова: количество россиян с жирной печенью увеличилось в семь раз за 20 лет

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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Согласно статистике, сейчас около 30% взрослого населения России страдают от неалкогольной жировой болезни печени. За последние 20 лет количество россиян с таким диагнозом выросло в семь раз и продолжит увеличиваться, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Жировой гепатоз — это избыточное отложение жира в клетках печени, которое приводит к постепенной потере функций органа. Основная причина неалкогольной жировой болезни печени — нарушение обмена веществ, которое часто связано с ожирением и сахарным диабетом.

«Статистику по этой болезни нельзя назвать достоверной. Сейчас около 30% взрослого населения России страдают от этой проблемы. Чаще страдают женщины, но как врач, который много работает в полевых условиях, я могу сказать, что многие мужчины вообще не обращаются к врачам, особенно в тяжелом состоянии. Поэтому они не попадают в статистику. Женщины чаще обращаются за медицинской помощью, но и среди них есть те, кто не получает должного внимания. Есть также много людей, которые уже прошли первичное ультразвуковое исследование, но по каким-то причинам не дошли до специалиста. Эти люди также не попадают в статистику, что делает ее необъективной», – рассказала Дианова.

По словам Диановой, проблема куда серьезнее, чем нам кажется, и в будущем число пациентов с такой проблемой будет расти, причем и среди подростков, а также людей без лишнего веса.

«За последние 20 лет число таких пациентов увеличилось в семь раз. С этой проблемой среди пациентов у меня есть и подростки (17–18 лет), страдающие от лишнего веса. У некоторых из них уже диагностированы жировой гепатоз и даже гепатит. С учетом того, что ожирение становится серьезной проблемой среди детей и взрослых, скорее всего, и число пациентов с жировой болезнью печени тоже вырастет. Даже если у человека нет ожирения первой степени, но индекс массы тела повышен, это повод пройти обследование. Особенно это касается подростков. У них метаболизм работает быстрее, и ожирение может привести к серьезным последствиям, например, к активному гепатиту. Через некоторое время это может привести к фиброзу, а затем и к циррозу», — заключила Дианова.

Подробнее о том, почему жирная печень может появится даже у подростка или худой девушки, от каких продуктов стоит отказаться, за какое время печень может восстановиться, и можно ли вылечить жирную печень без приема таблеток -— в интервью Диановой «Газете.Ru».

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