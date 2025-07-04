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Когда нельзя делать массаж шейно-воротниковой зоны, рассказал врач

Врач Мурашкина: массаж шеи противопоказан при травмах спины, воспалении и раке

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Массаж шейно-воротниковой зоны противопоказан при воспалительных заболеваниях, травмах позвоночника, кожных инфекциях, раке и иногда его могут не рекомендовать беременным, рассказала «Газете.Ru» врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

Шейно-воротниковая зона — одна из наиболее уязвимых областей тела, где часто накапливается мышечное напряжение. Малоподвижный образ жизни, длительная работа за компьютером, стресс и неправильная осанка со временем приводят к спазмам, болям в шее, плечах и голове. Массаж этой зоны помогает справиться с этими симптомами, улучшает общее самочувствие и повышает работоспособность.

«Процедура показана людям с сидячей работой, особенно офисным сотрудникам, часто ощущающим скованность и усталость в плечевом поясе. Также она полезна тем, кто страдает нарушениями осанки, хроническими головными болями или ощущением тяжести в шее. Спортсмены нередко используют массаж как средство восстановления после тренировок. Пожилые люди, испытывающие возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате, тоже могут ощутить облегчение. В некоторых случаях массаж может быть рекомендован беременным женщинам — но только при отсутствии противопоказаний», — объяснила врач.

Курс массажа обычно включает 5–10 процедур длительностью от 15 до 30 минут. Для достижения устойчивого результата важно проходить его регулярно.

Ранее были названы анализы для выявления жировой болезни печени до появления симптомов.

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