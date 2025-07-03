Назван рацион, который приведет к ожирению печени даже у худых

Жировой гепатоз печени может возникнуть даже у людей без лишнего веса при несбалансированном питании, в котором превалирует количество жиров над белками и углеводами, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

Жировой гепатоз — это избыточное отложение жира в клетках печени, которое приводит к постепенной потере функций органа. Основная причина неалкогольной жировой болезни печени — нарушение обмена веществ, которое часто связано с ожирением и сахарным диабетом.

«Внешне жировой гепатоз часто связан с избыточной массой тела. Если человек замечает у себя лишний вес или ожирение, это может быть сигналом о возможном жировом гепатозе. Даже если вес в норме, но питание несбалансированное, риск развития заболевания все равно существует. У меня есть пациенты с нормальной массой тела, но с ускоренным обменом веществ. Они почти не полнеют, и поэтому часто они едят не самую полезную пищу, например, фастфуд или ультраобработанную пищу, в которой много жиров. Такой рацион может привести к жировому гепатозу», – рассказала врач.

По словам доктора, при формировании рациона важно не перебирать с добавленным сахаром, насыщенными жирами, мясными и жирными молочными продуктами. Кроме того, следует ежедневно употреблять в пищу растительные продукты, стараться употреблять не только животный, но и растительный белок.

Подробнее о том, почему жирная печень может появится даже у подростка или худой девушки, от каких продуктов стоит отказаться, за какое время печень может восстановиться, и можно ли вылечить жирную печень без приема таблеток — в интервью Диановой «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, что поцарапанные контейнеры для еды нельзя использовать.