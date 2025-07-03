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Ваниль исчезнет из-за изменения климата, предупредили ученые

Frontiers: предсказано исчезновение дикорастущей ванили из-за изменения климата
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Global Look Press

Распространенный ароматизатор — ваниль — может оказаться под угрозой из-за климатических изменений, которые нарушают взаимодействие между дикими орхидеями ванили и их опылителями. К такому выводу пришли ученые из Левенского католического университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике. Работа опубликована в журнале Frontiers in Plant Science.

Основной источник натуральной ванили — растение Vanilla planifolia, однако оно уязвимо к болезням, засухе и жаре. Исследователи изучили, как глобальное потепление может нарушить совпадение ареалов дикорастущих видов ванили и насекомых-опылителей, от которых те зависят.

«Изменение климата может привести к тому, что ареалы ванильных орхидей и их опылителей перестанут совпадать. Это грозит разрывом связей между растениями и насекомыми, что может поставить под угрозу выживание многих диких популяций ванили», — рассказала ведущий автор работы доктор Шарлотта Ваттайн.

Ученые смоделировали ареалы обитания 11 видов неотропической ванили и семи видов опылителей в двух сценариях развития событий: умеренном и более негативном. По первому варианту к 2050 году ареалы некоторых видов ванили могут увеличиться на 140%, но у других — сократиться до 53%. При этом все опылители, напротив, рискуют потерять значительную часть пригодных для жизни территорий.

Сохранение диких видов ванили важно не только для экосистем, но и для сельского хозяйства. Коммерчески выращиваемая V. planifolia имеет низкое генетическое разнообразие, что делает ее уязвимой к климатическим и биологическим стрессам.

«Чтобы сохранить ваниль, необходимы совместные усилия по изучению ее экологии и генетики, а также меры по защите оставшихся диких популяций», — добавил директор ботанического сада Адам Карреманс.

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