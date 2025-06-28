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Астрономы нашли в космосе идеальные места для планет земного типа

A&A: звезды с массой менее 16% солнечной часто имеют похожие на Землю планеты
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NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted/STScI

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета совершили открытие, меняющее представление о планетных системах. Команда обнаружила четыре новые экзопланеты и выяснила, что маломассивные звезды типа М-карликов очень часто обладают планетами земного типа. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A). 

Среди новых находок особый интерес представляет планета с массой в 14 земных, совершающая оборот вокруг своей звезды за 3,3 года, а также три каменистых мира с массами, близкими к земной. Открытия стали возможны благодаря анализу лучевых скоростей 15 звезд из каталога CARMENES, содержащего данные о 2200 М-карликах.

«Статистика говорит сама за себя: звезды с массой менее 16% солнечной в среднем имеют около двух планет с массой до трех земных. Это открытие кардинально меняет наши представления о планетообразовании», — объяснила руководитель исследования, доктор Адриан Каминский из обсерватории Кёнигштуль.

Особую ценность этим системам придает их потенциальная обитаемость. М-карлики, составляющие большинство звезд Галактики, отличаются исключительным долголетием и стабильностью.

«Их планеты в обитаемой зоне могут сохранять условия для жизни в течение десятков миллиардов лет», — отметил профессор Андреас Квирренбах, директор обсерватории.

Хотя среди 5000 известных экзопланет пока не найдено точного аналога Земли, новое исследование указывает наиболее перспективные направления поиска. Ученые подчеркивают, что системы М-карликов могут оказаться идеальными лабораториями для обнаружения внеземной жизни.

Ранее ученые нашли организм, способный процветать под губительным излучением звезд M и F класса.

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