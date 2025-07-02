проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Поцарапанные контейнеры для еды нельзя использовать, предупредил врач

Врач Борозденко: из царапин на контейнерах выделяются опасные вещества

true
true
true
close
Oksana Klymenko/Shutterstock/FOTODOM

Существует несколько видов пищевого пластика, которые используются для создания ланч-боксов для еды. Среди них наиболее распространены PET/PETE, PS и PP. Они имеют разные правила эксплуатации и хранения, однако все контейнеры из таких материалов следует выбрасывать, если на них появились царапины, — рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Дело в том, что такие повреждения повышают риск попадания опасных веществ из пластика в еду.

«Существует несколько разновидностей пищевого пластика. Исходя из названия — «пищевой», его можно использовать для хранения продуктов питания. Однако при появлении на поверхности изделий из таких материалов, например контейнеров, царапин лучше отказаться от его использования. Например, тип пластика (PET/PETE) обычно используется в производстве бутылок для напитков, одноразовых контейнеров для еды. Вы можете долгое время хранить в нем один продукт — до 6 месяцев. Но не рекомендуется использовать его повторно, так как при повреждении (царапины, сколы) может высвобождать потенциально канцерогенные вещества. Их нельзя греть. Кроме того, в такой упаковке не стоит хранить алкогольные напитки, соусы, так как пластик может вступать в реакцию с образованием токсичных продуктов», — рассказал врач.

Тип пластика (PS) полистирол используется для изготовления одноразовой посуды. По словам врача, в таких изделиях нельзя хранить еду или нагревать их, так как полистирол — доказанный канцероген.

«(PP) Полипропилен — самый распространенный вид пластика для изготовления пищевых контейнеров. Он безопасный, его можно греть в микроволновой печи и долго хранить продукты (например, в морозильной камере). Однако при большом количестве царапин его лучше заменить, так как царапины и сколы в корпусе способствуют выделению токсичных веществ даже из безопасных материалов», — заключил специалист.

Ранее врач рассказала, кому стоит заменить кофе на матчу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами