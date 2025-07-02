У животных, живущих в горах, нашли странную особенность

Животные, обитающие на высоте более тысячи метров, теряют часть генов, связанных с обонянием, и имеют худшее обоняние по сравнению с родственными видами, живущими на равнине. К такому выводу пришли международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Авторы проанализировали геномы 27 видов высокогорных млекопитающих и их равнинных сородичей — в выборке были как дикие, так и домашние животные, включая обезьян, коз, лам и морских свинок. У горных животных оказалось на 23% меньше генов, отвечающих за обоняние, а размер обонятельной луковицы в среднем был меньше на 18%.

Причиной может быть то, что на больших высотах воздух холоднее, суше и разреженнее — это не только затрудняет дыхание и вызывает заложенность носа, но и снижает количество ароматических молекул, которые животные способны уловить. Исследователи предполагают, что в таких условиях у горных животных за ненадобностью ухудшалось обоняние, но пока неизвестно, развились ли у них другие чувства взамен.

Интересно, что у людей, живущих на больших высотах — например, у тибетцев, освоивших высокогорье более девяти тысяч лет назад, — подобных изменений не нашли. Ученые объясняют это либо недостаточным количеством поколений для проявления генетических изменений, либо тем, что популяции горцев и равнинных жителей постоянно смешивались.

По мнению ученых открытие доказывает, что адаптация к экстремальным условиям может идти не только через приобретение новых функций, но и через потерю уже имеющихся. Это открывает новые перспективы для изучения эволюции и адаптации живых организмов.

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