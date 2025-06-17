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Ученые впервые в истории наблюдали, как атомы соединяются друг с другом

ComChemistry: впервые зафиксировано, как атомы соединяются в реальном времени
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Физики из Технологического университета Граца в Австрии во главе с профессором Маркусом Кохом впервые в истории науки проследили в реальном времени, как отдельные атомы магния соединяются в кластер. Работа опубликована в журнале Communications Chemistry (ComChemistry).

До недавнего времени наблюдать за начальным этапом этого процесса было почти невозможно. Атомы мгновенно соединяются, и их первоначальная конфигурация ускользает от приборов. Чтобы преодолеть эту трудность, ученые обратились к каплям сверхтекучего гелия. Они охладили атомы до 0,4 Кельвина, что всего на 0,4 градуса выше абсолютного нуля (−273 °C). Затем атомы удерживали на микроскопическом расстоянии друг от друга, создавая своего рода «нано-холодильник». В этом «холодильнике» атомы не взаимодействуют до тех пор, пока не получают внешний сигнал.

Такой сигнал — лазерный импульс — инициировал процесс формирования кластера. Затем второй лазер и методы фемтосекундной фотоэлектронной и фотоионной спектроскопии позволили зафиксировать, как атомы объединяются и как между ними перераспределяется энергия.

Одним из ключевых открытий стало наблюдение так называемого energy pooling — когда несколько атомов при соединении передают свою энергию одному «избранному» атому, переводя его в высокоэнергетическое состояние. Этот феномен ранее теоретически предполагался, но впервые зафиксирован с временным разрешением в фемтосекундах (одна квадриллионная доля секунды).

«Мы надеемся, что эта методика изоляции атомов с помощью гелия подойдет и для других химических элементов», — отметил Маркус Кох.

По его словам, открытие может найти применение не только в фундаментальной науке, но и, например, в солнечной энергетике, где важны процессы эффективной передачи энергии.

Ранее ученые обнаружили ранее неизвестный науке ген.

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