Кому нужно заменить кофе на матчу, рассказала врач

Если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу, рассказала «Газете.Ru» рассказала «Газете.Ru» диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Матча — это высококачественный зеленый чай, измельченный в порошок, который используется в традиционных чайных церемониях Японии с 7 века. Кусты зеленого чая для матчи выращиваются в тени. Благодаря этому чай приобретает яркий зеленый цвет из-за высокого содержания хлорофилла. Обладает более выраженным противовоспалительным и антиоксидантным свойством.

«В матче больше кофеина, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе. В 250 мл напитка содержится 38–89 мг кофеина, в том же объеме кофе около 100–120 мг кофеина, а зеленого чая – 23-49 мг вещества. Однако, если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу. Сочетание кофеина и L-теанина в матче создает сбалансированный эффект: напиток улучшает ясность ума и концентрацию, одновременно способствуя ощущению спокойствия», – рассказала врач.

Если же вы хорошо переносите кофе, то заменять его на матчу нет смысла, отметила доктор.

«Исследований, которые бы показали, что матча полезнее, чем кофе – нет. И тот и другой напиток обладают полезными свойствами. Поэтому ориентируетесь на ваши ощущения», – заключила диетолог.

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