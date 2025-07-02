Названа неожиданная причина проблем с эрекцией у мужчин

Дефицит витамина D может привести к появлению эректильной дисфункции, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«В последние годы внимание научного сообщества все чаще привлекает витамин D — не только как регулятор минерального обмена, но и как потенциальный фактор, влияющий на мужское здоровье. Хотя окончательные выводы требуют дальнейших исследований, уже сейчас существует ряд убедительных данных, свидетельствующих о потенциальной взаимосвязи между нехваткой витамина и появлением эректильной дисфункции», — рассказала врач.

Витамин D — жирорастворимое соединение, которое участвует во множестве важнейших физиологических процессов. Традиционно его роль ассоциировалась с обменом кальция и фосфора — витамину D отводится ключевая функция в поддержании прочности костной ткани.

«Однако его влияние на организм гораздо шире: он поддерживает нормальную работу иммунной системы, участвует в регуляции гормонального фона, включая уровень тестостерона, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и участвует в контроле воспалительных процессов. Одним из важнейших условий полноценной эрекции является здоровое кровоснабжение полового члена, которое обеспечивается в том числе за счет правильной работы эндотелия — внутренней выстилки сосудов. Исследования показывают, что при дефиците витамина D может нарушаться функция эндотелия, что затрудняет приток крови и может приводить к проблемам с эрекцией», — объяснила доктор.

Кроме того, витамин D оказывает влияние на уровень тестостерона — основного мужского полового гормона. При недостатке витамина D уровень тестостерона может снижаться, что, в свою очередь, негативно сказывается на либидо и эректильной функции.

«Важно понимать, что дефицит витамина D — лишь один из множества факторов, способных повлиять на мужскую половую функцию. Часто эректильная дисфункция развивается под действием целого комплекса причин, среди которых стресс, тревожность, депрессия, хронические заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение), побочные эффекты некоторых медикаментов и вредные привычки, малоподвижный образ жизни и нарушения сна», — отметила доктор.

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