Выявлена неожиданная причина проблем с сердцем

Международная команда ученых выяснила, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с развитием ранних признаков повреждения сердца. Исследователи обнаружили, что мелкие твердые частицы в воздухе (PM2.5) могут способствовать развитию диффузного миокардиального фиброза — рубцевания сердечной мышцы, которое предшествует сердечной недостаточности. Работа опубликована в журнале Radiology.

«Мы знаем, что загрязнение воздуха повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, но хотели понять, какие именно изменения происходят в ткани сердца», — рассказала старший автор работы Кейт Ханнеман из Университета Торонто.

В исследовании приняли участие 694 человека, включая здоровых добровольцев и пациентов с дилатационной кардиомиопатией. Анализ показал, что даже умеренное повышение уровня PM2.5 связано с увеличением признаков фиброза сердца у всех участников, особенно у женщин, курильщиков и людей с гипертонией.

Ученые отмечают, что загрязнение воздуха остается недооцененным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который не учитывается стандартными оценками риска. По мнению авторов, даже уровни загрязнения ниже существующих рекомендаций по качеству воздуха могут оказывать вредное воздействие на сердце.

Ранее был найден способ предсказать риск развития деменции по МРТ задолго до появления первых симптомов.