На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ предсказать риск развития деменции по МРТ задолго до появления первых симптомов

NA: создан инструмент, определяющий риск деменции задолго до первых симптомов
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Университета Дьюка, Гарвардского университета и Университета Отаго разработали новый инструмент, который позволяет определить, насколько быстро человек стареет по МРТ головного мозга в среднем возрасте. Разработка открывает возможность предсказать риск развития деменции и хронических заболеваний задолго до появления симптомов. Работа опубликована в журнале Nature Aging (NA).

Инструмент под названием DunedinPACNI был создан на основе данных уникального долгосрочного проекта Dunedin Study, в котором с 1972 года наблюдают за более чем тысячей участников с рождения. Исследователи изучали изменения показателей здоровья, таких как давление, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина, работу легких и почек, состояние зубов, чтобы рассчитать индивидуальную «скорость старения».

DunedinPACNI смог оценить этот показатель, используя только данные МРТ мозга 860 участников в возрасте 45 лет. Затем модель проверили на данных из других стран, включая Великобританию, США, Канаду и Латинскую Америку.

Результаты показали: люди, у которых скорость старения была выше, хуже справлялись с когнитивными тестами, быстрее теряли объем гиппокампа — области мозга, связанной с памятью, а также чаще страдали от когнитивного спада в дальнейшем. У самых «быстро стареющих» риск развития деменции в последующие годы был на 60% выше, а первые признаки проблем с памятью и мышлением появлялись раньше. Более того, у таких людей чаще развивались возрастные заболевания сердца, лёгких и сосудов, а вероятность смерти в ближайшие несколько лет была выше на 40%.

«Связь между старением мозга и всего организма оказалась поразительной», — отметил профессор психологии и нейробиологии Дьюкского университета Ахмад Харири.

Ученые надеются, что новый инструмент поможет выявлять людей с риском деменции на самых ранних стадиях, когда вмешательство может быть эффективнее, и ускорит разработку методов лечения.

Ранее ученые выяснили, как влияет на здоровье детей возраст матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами