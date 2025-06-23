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Ученые выяснили, как влияет на здоровье детей возраст матери

Acta Paediatrica: чем старше мать, тем выше риск осложнений у новорожденного
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Рождение детей женщинами старше 40 лет становится все более распространенным, однако новое шведское исследование показало: чем старше мать, тем выше риск осложнений у новорожденного. Особенно это заметно у женщин старше 45 лет. Работа опубликована в журнале Acta Paediatrica.

Исследователи проанализировали данные о 312 221 родах, произошедших в Швеции в 2010–2022 годах. Все случаи касались женщин старше 34 лет, родивших одного ребенка. Ученые выделили три возрастные группы матерей: 35–39 лет (контрольная группа), 40–44 и 45+ лет.

«Мы увидели, что серьезные осложнения при родах в целом редки. Однако дети матерей старше 40 лет чаще сталкивались с такими проблемами, как преждевременные роды, низкий вес при рождении, низкий уровень сахара в крови и даже мертворождение», — рассказала София Восс, ведущая автор исследования.

Так, мертворождение наблюдалось в 0,83% случаев у женщин 45+, что почти вдвое выше по сравнению с группой 35–39 лет (0,42%). Частота преждевременных родов также возрастала с возрастом: 4,8% у женщин 35–39 лет, 6,1% у 40–44 лет и 8,4% у женщин 45 лет и старше.

По словам ученых, результаты помогут системе здравоохранения точнее планировать наблюдение и поддержку беременных в возрасте.

«Важно, чтобы женщины получали объективную информацию при планировании беременности. Это поможет сделать осознанный выбор и снизить возможные риски», — подчеркнула Восс.

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