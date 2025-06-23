Ученые предупредили о растущей опасности для авиации из-за меняющегося климата

Climate: теплый и влажный воздух усиливает турбулентность при взлетах и посадках

Австралийские ученые из Сиднейского технологического университета пришли к выводу, что глобальное потепление увеличивает риски для авиации, создавая более частые и мощные микропорывы ветра во время гроз. Эти внезапные изменения воздушных потоков особенно опасны при взлете и посадке. Исследование опубликовано в научном журнале Climate.

Микропорывы — нисходящие потоки воздуха шириной всего несколько километров — способны резко менять скорость и направление ветра. Для самолетов это означает непредсказуемую турбулентность. В 2016 году подобный порыв со скоростью 157 км/ч повредил три воздушных судна в аэропорту Брисбена (Австралия).

«Теплый влажный воздух — идеальное топливо для мощных гроз. При потеплении на 1°C атмосфера удерживает на 7% больше водяного пара, что усиливает шторма», — объяснили исследователи.

Ученые проанализировали данные Бюро метеорологии Австралии с помощью восьми алгоритмов искусственного интеллекта. Результаты показали, что наиболее уязвимыми к таким порывам оказались небольшие самолеты региональных перевозчиков.

Хотя авиация остается самым безопасным транспортом (1,13 инцидента на миллион рейсов), рост пассажиропотока и учащение экстремальных погодных явлений требуют новых мер безопасности.

Авиакомпаниям рекомендуют пересмотреть процедуры подготовки экипажей и инвестировать в системы раннего предупреждения. По мере дальнейшего изменения климата частота и сила микропорывов будут только увеличиваться, создавая новые вызовы для авиации.

Ранее ученые выяснили, что изменение маршрутов авиарейсов может смягчить глобальное потепление.