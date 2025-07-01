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Как здоровье зубов связано с сохранением молодости, рассказал врач

Врач Кузьменкова: неправильный прикус ведет к появлению морщин

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Неправильный прикус может привести к появлению преждевременных морщин, рассказала «Газете.Ru» стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

«Нарушение прикуса с возрастом может становиться все более выраженным. Смещение зубов меняет овал лица, провоцирует появление морщин и даже головных болей. Деформация прикуса ведет к неравномерному распределению нагрузки на жевательные мышцы, что делает лицо асимметричным. Контролировать состояние прикуса надо у стоматолога, а при необходимости корректировать его с помощью брекетов или кап. Исправление прикуса актуально в любом возрасте и помогает не только сохранить молодость улыбки, но и улучшить общее самочувствие», – отметила доктор.

Кроме того, с возрастом возникает и потемнение эмали из-за неправильного ухода за зубами.

«Со временем зубы теряют свою природную белизну, накапливая пигменты от кофе, чая, красного вина и других продуктов. Добавьте сюда микротрещины, налет и зубной камень – и улыбка уже выглядит не такой молодой. Чтобы предотвратить это, стоит отказаться от курения, которое не только желтит зубы, но и разрушает десны, а также регулярно проводить профессиональную чистку у стоматолога», – рассказала врач.

Потеря зубов – еще один фактор, который ускоряет процесс старения.

«Кажется, что отсутствие одного зуба – не страшно, но на самом деле это ведет к каскаду негативных изменений: соседние зубы смещаются, прикус нарушается, а лицо приобретает уставший вид. Чтобы избежать этих последствий, важно не откладывать протезирование. Современные импланты выглядят и функционируют как родные зубы, сохраняя эстетику и функциональность зубного ряда», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, в каком возрасте чаще всего заражаются столбняком.

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