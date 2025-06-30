Названа возрастная группа, которая чаще всего заражается столбняком

Большинство заболевших столбняком – люди старше 65 лет, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Столбняк — острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывают токсинообразующие бактерии Clostridium tetani (столбнячная палочка). Болезнь проявляется неконтролируемыми мышечными сокращениями в шее, челюсти, животе или во всем теле в результате поражения нервной системы токсинами бактерии-возбудителя.

«Большинство заболевших столбняком – люди старше 65 лет. Связано это как с отсутствием специфической иммунной защиты из-за не проведенной в срок ревакцинации, так и с неспецифическим возрастным снижением защитных сил организма. В результате этого у человека возрастает риск более тяжелого течения инфекционных заболеваний, развития осложнений. Определенную роль в снижении иммунной защиты могут играть и сформировавшиеся в пожилом возрасте хронические заболевания», — рассказал Лебедев.

По словам врача, столбняк – вакциноуправляемая инфекция и единственным средством защиты является вакцинация.

«Плановая вакцинация от столбняка состоит в введении вакцины всем детям в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. Взрослым через каждые 10 лет рекомендована ревакцинация. Но все ли взрослые ревакцинируются от столбняка? Между тем, прививка от столбняка, сделанная в детстве и юности, при отсутствии регулярной ревакцинации свою эффективность уже давно потеряла», — заключил доктор.

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