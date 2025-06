Ученые нашли самый молодой вид среди млекопитающих на Земле

Шведские ученые из Стокгольмского университета перевернули представления о скорости эволюции. Они выяснили, что норвежский лемминг оказался одним из самых молодых видов млекопитающих на Земле — ему всего около 35 тыс. лет. Это значительно меньше по сравнению с возрастом большинства видов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Норвежские лемминги — небольшие пушистые грызуны из семейства хомяковых, ставшие одним из животных символов Скандинавии. Они не впадают в спячку, а строят сложные снежные туннели с «комнатами» для гнезд и запасов.

Результаты геномного анализа показали, что норвежский лемминг отделился от своего сибирского собрата прямо перед пиком последнего ледникового периода. При этом, что удивительно, между этими видами полностью отсутствовало скрещивание, хотя их ареалы обитания практически соприкасаются.

«Это уникальный случай полной репродуктивной изоляции у таких близкородственных видов», — объяснила ведущий исследователь Эдана Лорд.

Ученые обнаружили сотни уникальных мутаций у норвежских леммингов, особенно в генах, отвечающих за окрас меха, обмен веществ и поведенческие особенности.

Именно эти генетические изменения позволили леммингам адаптироваться к суровым условиям скандинавской тундры. Их характерный черно-желтый мех, способность сохранять активность зимой и, возможно, даже склонность к массовым миграциям — все это результат стремительной эволюции.

Ранее ученые раскрыли тайну эволюции песцов и белых медведей.