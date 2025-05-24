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Ученые раскрыли тайны эволюции песцов и белых медведей

TEE: песцы и полярные медведи адаптировались к морозам около 700 тыс. лет назад
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Wildlife Photographer of the Year

Британские ученые из Борнмутского университета раскрыли тайну адаптации животных к экстремальным холодам во время ледникового периода. Результаты опубликованы в научном журнале Trends in Ecology and Evolution (TEE).

Изучив ископаемые останки и данные палеогенетики, специалисты установили, что первые холодоустойчивые виды появились с началом оледенения 2,6 млн лет назад. Однако настоящий прорыв произошел около 700 тыс. лет назад, когда ледниковые периоды стали длиннее. Именно тогда сформировались многие известные виды ледниковой эпохи, включая шерстистых мамонтов.

«Эти находки критически важны для понимания уязвимости современных арктических видов к климатическим изменениям», — подчеркнул руководитель исследования, профессор Джон Стюарт.

Анализ показал, что разные виды приходили в Арктику в разное время. Лемминги и северные олени адаптировались к холоду уже 1-2 млн лет назад. Белые медведи и песцы появились значительно позже — около 700 тыс. лет назад. А шерстистые носороги, вероятно, эволюционировали в степях Тибета.

Ученые отмечают, что традиционные представления о полярной эволюции требуют пересмотра. Современные методы палеогенетики впервые позволили сравнить эволюционные пути растений, насекомых и млекопитающих.

Исследование открывает новые перспективы для охраны уязвимых арктических экосистем, помогая предсказать последствия глобального потепления для видов, переживших ледниковые периоды.

Ранее ученые выяснили, что первобытные люди активно менялись товарами и технологиями в Пиренейских горах во время ледникового периода.

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