Ученые нашли способ «перезарядить» иммунитет для борьбы с раком

Исследователи из Института Ван Андела в США обнаружили новый потенциальный способ помочь иммунной системе эффективнее уничтожать раковые клетки. Речь идет о белке PTGIR, который, как оказалось, «тормозит» работу иммунных клеток Т-лимфоцитов, отвечающих за распознавание и уничтожение опухолей. Работа опубликована в журнале Nature Immunology.

Когда PTGIR становится слишком много, Т-клетки теряют силы — ученые называют это «истощением» — и перестают активно убивать раковые клетки. Если блокировать действие PTGIR, можно «разбудить» Т-клетки и заставить их снова атаковать опухоль.

Сейчас широко используются так называемые ингибиторы иммунных контрольных точек — лекарства, которые снимают «тормоза» с иммунитета. Но пока такие препараты помогают не всем пациентам и не при всех видах рака. PTGIR дает шанс создать новые лекарства или модифицированные Т-клетки для лечения.

«Иммунотерапия изменила подход к лечению рака, но пока она не универсальна», — отметил ведущий автор исследования Майкл Дахаби. — «Блокировка PTGIR открывает дополнительные возможности для создания более точных препаратов».

Ученые также выяснили, что количество PTGIR в клетках регулирует другой белок — NRF2. Чем больше NRF2, тем выше уровень PTGIR, и тем сильнее угнетается иммунитет. Это означает, что вмешательство в эту цепочку может стать новым подходом для усиления иммунного ответа против рака.

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