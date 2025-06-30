На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший способ для детей справиться с психическими проблемами

JSWP: лошади помогают детям справляться с психическими проблемами
close
Shutterstock/FOTODOM

Австралийские исследователи обнаружили, что терапия с участием лошадей может значительно помочь детям с психоэмоциональными проблемами. Контакт с лошадьми способствует доверию, успокаивает и открывает путь к исцелению, особенно у детей, переживших травму. Работа опубликована в журнале Journal of Social Work Practice (JSWP).

Метод, называемый эквинотерапией (equine-assisted intervention, EAI), проводится квалифицированными специалистами в тандеме с опытными тренерами. В новом исследовании приняли участие 10 социальных работников и психологов, использующих эту методику в работе с детьми.

По словам автора исследования Моргин Стейси, многие дети чувствуют себя неуютно на приеме у традиционного терапевта. Но стоит им оказаться рядом с лошадью в природной обстановке, как все меняется:

«Они начинают чувствовать себя в безопасности, расслабляются и становятся готовыми к диалогу», — отметила Стейси.

Лошади — очень чуткие животные, способные «зеркалить» эмоции человека. Это позволяет ребенку увидеть собственное состояние как бы со стороны. Один из специалистов описал это как ощущение «быть увиденным глазами лошади» — момент, который может стать поворотным в процессе терапии.

Сессии часто проходят на свежем воздухе, среди деревьев и природы. В ход идут сенсорные практики: прогулки босиком, наблюдение за следами животных, тихое стояние рядом с лошадью. Все это помогает развивать осознанность, снижать тревожность и формировать эмоциональную устойчивость.

Метод особенно эффективен для детей из системы опеки и тех, кто пережил травму, подчеркнул старший исследователь проекта доктор Фатин Шаббар.

«Некоторые дети впервые начинают открываться именно во время таких сессий, где другие подходы не сработали», — добавила она.

Исследователи призывают признать терапию с участием животных как полноценную практику, создать этические стандарты и обеспечить ее доступность для большего числа нуждающихся детей.

Ранее ученые нашли слабое место вируса, вызывающего умственную отсталость у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами