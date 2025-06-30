Древние бактерии помогут создать новые антибиотики, выяснили ученые

Ученые из Института исследования природных продуктов и инфекционной биологии им. Ганса Кнелля и Института химической экологии Общества Макса Планка впервые расшифровали молекулярный состав ярко-желтого пигмента YAS, который вырабатывает анаэробная бактерия Clostridium thermocellum. Оказалось, он может стать основой антибиотиков будущего. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Clostridium thermocellum известна своей способностью разрушать целлюлозу — основной компонент клеточных стенок растений, превращая ее в сахар, из которого можно производить биотопливо. Пигмент YAS (Yellow Affinity Substance) связывается с волокнами целлюлозы и помогает направлять ферменты для эффективного разложения.

Ученые обнаружили, что YAS состоит из молекул целлюксантенов. Структуру этих молекул удалось определить с помощью спектроскопии. Также был выявлен генетический кластер, который отвечает за их синтез.

Неожиданно для исследователей целлюксантены проявили антибактериальную активность против грамположительных бактерий, включая устойчивые к антибиотикам патогены. Это открывает перспективы для создания на их основе новых антибактериальных препаратов.

«Хотя эти желтые пигменты были известны почти сто лет, их строение оставалось загадкой до сих пор. Теперь мы можем изучить их экологические функции, в том числе защиту целлюлозы от конкурентов», — рассказали соавторы работы Кейши Ишида и Яна Краббе.

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