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Ученые выяснили, что значит быть «крутым» в разных странах мира

JEP: в 12 странах мира крутых людей воспринимают одинаково
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Xavier Lorenzo/Shutterstock/FOTODOM

Что объединяет людей из Чили, Китая, Германии и Нигерии? Оказывается, у них схожее представление о том, кто такой «крутой человек». Международная команды ученых выяснила: вне зависимости от культурных различий, в 12 странах мира крутых людей воспринимают одинаково — как более экстравертных, любящих удовольствия, влиятельных, открытых к новому и независимых. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Psychology (JEP).

«Все хотят быть крутыми или хотя бы не слыть скучными, а обществу нужны такие люди, ведь они бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и двигают культуру вперед», — рассказал один из руководителей исследования Тодд Пеццути из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили.

В эксперименте, проходившем с 2018 по 2022 год, участвовали почти шесть тысяч человек из США, Австралии, Чили, Китая, Германии, Индии, Мексики, Нигерии, Испании, Южной Африки, Южной Кореи и Турции. Испытуемых просили вспомнить кого-то, кого они считают крутым или, наоборот, некрутым, а затем оценить личные качества этого человека. Выяснилось, что хорошие люди воспринимаются как более доброжелательные, традиционные, спокойные и надежные, но не обязательно как крутые. Однако есть и общее: оба типа обычно нравятся окружающим.

Авторы отмечают, что с глобализацией моды, музыки и кино значение крутости все больше стандартизируется по всему миру и становится «коммерчески удобным». Но значит ли это, что крутость потеряла свою остроту?

«Конечно, крутость со временем изменилась, но не утратила своей силы, — отметил Пеццути. — Если раньше она рождалась в бунтарских субкультурах вроде джазовых музыкантов 1940-х или битников 1950-х, то сегодня общество все больше ценит креативность и новаторство. Крутые люди сейчас нужны даже больше, чем раньше».

Ученые предупредили, что в исследовании участвовали только те, кто понимал сленговое значение слова «крутой», и проводилось оно в основном онлайн, поэтому его результаты могут не отражать мнения жителей сельских регионов без интернета.

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