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Стало известно, почему мы больше не можем сосредоточиться

OSU: продолжительность нашей концентрации внимания сократилась до восьми секунд
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя продолжительность концентрации внимания у современного человека сократилась до восьми секунд — примерно столько времени нужно, чтобы прочитать пару предложений. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Университета штата Огайо. Об этом сообщает Ohio State University Wexner Medical Center (OSU).

Ученые провели опрос с участием тысячи жителей США. Согласно данным исследователей, чаще всего внимание подводит из-за стресса и тревожности (43%), на втором месте — нехватка сна (39%), а замыкают тройку «лидеров» цифровые устройства — смартфоны и другие гаджеты (35%). Также на способность сосредотачиваться влияют скука (31%), многозадачность (23%), малоподвижный образ жизни (21%), несбалансированное питание или обезвоживание (20%) и медицинские состояния, такие как СДВГ (18%). При этом лишь каждый четвертый респондент (25%) заявил, что у него нет проблем с вниманием.

«Когда пациенты приходят ко мне с жалобами на невозможность сосредоточиться, часто причина кроется в сильном стрессе или тревоге. И тогда мы начинаем работать именно с этим», — отметила психиатр Эвита Сингх из Университета штата Огайо.

Короткий фокус внимания может иметь серьезные последствия: перегруженный множеством задач мозг быстрее утомляется, а это приводит к снижению удовольствия от жизни и может вызвать депрессию или усилить тревогу.

Чтобы помочь людям справляться с рассеянностью, доктор Сингх разработала простую методику под названием Take Five: T (Take) – делайте частые перерывы, A (Actively engage) – полностью вовлекайтесь в одно задание, K (Keep) – минимизируйте отвлекающие факторы, E (Eliminate) – избегайте многозадачности, Five – уделяйте хотя бы пять минут, чтобы восстановить концентрацию.

Например, можно потратить пять минут на легкую разминку, короткую медитацию или приятное занятие. Если такие практики не помогают, а проблемы с вниманием мешают повседневной жизни, специалист рекомендует обратиться за профессиональной помощью.

«Важно не только понять, почему нам сложно сосредоточиться, но и дать себе разрешение не быть в режиме «максимальной концентрации» все время», — подытожила Сингх.

Ранее ученые выяснили, что умные люди способны предсказывать будущее.

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