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Найден способ предсказать рецидив рака груди за пять лет до начала

BCR: анализ крови поможет предсказать рецидив рака груди за пять лет до начала
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Shutterstock

Ученые из научного парка C3N-IA при Мадридском университете имени Карлоса III разработали тест, который позволяет выявить рецидив рака груди за 68 месяцев до появления первых клинических признаков. Исследование опубликовано в журнале Breast Cancer Research (BCR).

Технология основана на анализе циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA) — фрагментов генетического материала, выделяющегося из опухоли в кровоток.

Ученые объяснили, что, хотя пациентки с гормонположительным (HR+) раком молочной железы часто успешно реагируют на первичную терапию, почти у 40% из них болезнь возвращается. Новый метод позволяет заранее выявить скрытые признаки рецидива, которые упускают традиционные инструменты диагностики.

«Наша цель — не диагностировать рак, а предоставить врачам эффективный инструмент наблюдения за пациентом после лечения», — поясняет Хоакин Мартинес-Лопес, президент биотехнологической компании Altum Sequencing, участвовавшей в разработке. По его словам, технология секвенирования нового поколения (NGS) позволяет обнаружить одну опухолевую клетку среди миллиона здоровых по обычному образцу крови.

Метод начинается с анализа первичной биопсии опухоли, где выявляются уникальные для конкретного пациента мутации. В дальнейшем при помощи анализа крови специалисты отслеживают присутствие этих мутаций в организме, что и позволяет заметить возврат болезни задолго до появления симптомов.

Ученые добавили,, что метод не только высокоточный и универсальный, но и экономически эффективный.

«Мы фокусируемся только на мутациях, значимых для конкретного пациента, избегая ненужных анализов и минимизируя риск ложноположительных результатов», – отметили разработчики.

Исследователи добавили, что технология может быть применена к любым солидным опухолям, не только к раку молочной железы.

«Мы начали тестировать методику на гематологических заболеваниях, таких как множественная миелома и острый миелоидный лейкоз, но уже видим успехи и при раке легких. В перспективе мы хотим научиться обнаруживать одну опухолевую клетку на 10 миллионов», — добавляет Мартинес-Лопес.

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