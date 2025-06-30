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В Америке нашли генетические следы опасной болезни, существовавшей на протяжении тысячелетий

NEE: проказа возникла в Америке задолго до Колумба
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Unsplash

Международная команда ученых обнаружила в Америке древнейшие генетические следы проказы в скелетах возрастом около четырех тысяч лет, найденных в Чили. Это переворачивает представления о том, что болезнь попала в Новый Свет лишь с европейцами в колониальную эпоху. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Проказа — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis. Болезнь поражает кожу, периферические нервы и может приводить к тяжелым физическим увечьям, если не лечить ее на ранней стадии.

Ученым под руководством Кирстен Бос, заведующей группой молекулярной палеопатологии впервые удалось реконструировать древнюю ДНК редкого возбудителя проказы — Mycobacterium lepromatosis, что позволило показать, что заболевание существовало на американском континенте тысячи лет назад. Это открытие ставит под вопрос традиционную версию о происхождении болезни только в Евразии.

«Мы были удивлены, поскольку проказу обычно связывают с колониальным периодом. Но более детальный анализ показал, что найденный возбудитель относится к форме M. lepromatosis», — рассказал аспирант Университета Кордовы Дарио Рамирес, первым обнаруживший генетический сигнал проказы в древних останках.

Авторы работы подчеркивают, что это открытие может означать американское происхождение заболевания, но для окончательных выводов нужны новые данные.

«Нужно больше древних геномов из других регионов и эпох, чтобы понять истинное происхождение проказы», — добавила Бос.

Проказа остается серьезным заболеванием в ряде стран и сегодня, а полученные результаты помогут лучше понять ее эволюцию и пути распространения.

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