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Ученые выяснили, почему тяжелая астма возвращается даже после лечения

Allergy: при тяжелой астме препараты не устраняют воспалительные клетки до конца
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Shutterstock

Биологические препараты помогли многим людям с тяжелой формой астмы контролировать симптомы, однако новое исследование ученых из Каролинского института в Швеции показало, что некоторые агрессивные иммунные клетки сохраняются в организме даже во время лечения. Работа опубликована в журнале Allergy.

Как поясняет Валентина Ясинска, пульмонолог из университетской больницы Каролинского института, до сих пор было мало данных о том, как именно эти препараты влияют на иммунную систему. Теперь ученые проанализировали образцы крови 40 пациентов до начала лечения и в процессе приема биопрепаратов, таких как меполизумаб и дупилумаб.

Оказалось, что ключевые клетки, участвующие в воспалении при астме, не только не исчезают, но даже увеличиваются в количестве.

«Это может означать, что биологические препараты не устраняют первопричину заболевания, — отметил профессор Йенни Мьесберг. — Поэтому многим пациентам требуется продолжительное лечение для поддержания контроля над болезнью».

Исследование проводилось в рамках проекта BIOCROSS с использованием передовых методов, включая проточную цитометрию и секвенирование отдельных клеток. Удивительно, что уровень воспалительных клеток в крови рос, несмотря на исчезновение симптомов заболевания. Именно поэтому после прекращения лечения воспаление возвращается.

«Важно понять долгосрочные иммунологические эффекты этих препаратов», — добавил аспирант Лоренц Вирт.

Биопрепараты для лечения астмы используются менее десяти лет, поэтому их влияние до конца не изучено. На следующем этапе ученые проанализируют образцы пациентов, которые получают терапию дольше, и исследуют ткани легких. Это поможет понять, как препараты воздействуют на иммунные клетки в дыхательных путях.

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