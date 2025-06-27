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В Корее создали «исчезающие» чипы для гаджетов

ACIE: созданы чипы для гаджетов, растворяющиеся в воде
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Korea Institute of Science and Technology

Ученые из Корейского института научных и технологических исследований разработали уникальный материал для памяти, который хранит данные на высоком уровне, но при этом полностью растворяется в воде за несколько дней. Причем скорость растворения можно регулировать, меняя защитное покрытие — например, чтобы устройство не исчезло раньше времени внутри организма. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Электронные устройства все чаще становятся частью нашей жизни: смарт-часы, наклейки для мониторинга здоровья, сенсоры, импланты — но после использования они превращаются в электронный мусор, который загрязняет природу.

Новый материал объединяет органическую молекулу TEMPO (отвечающую за хранение электрических сигналов) и биоразлагаемый полимер поликапролактон (PCL). Такое сочетание позволяет создавать «умные» устройства, которые после использования распадаются на безвредные компоненты, не оставляя отходов.

Тесты показали, что устройство на этом материале выдерживает более миллиона циклов записи и стирания, сохраняет данные более 10 тысяч секунд, не портится после трех тысяч сгибаний и 250 циклов записи-стирания — это рекордная прочность для органической электроники.

Такие исчезающие чипы могут применяться в одноразовых медицинских сенсорах и имплантах, которые растворяются после операции, а также помогут уменьшить количество электронного мусора.

«Это первый случай, когда удалось совместить способность к самоуничтожению с высокой производительностью памяти. В будущем мы хотим сделать такие устройства еще более «умными», добавив функции самовосстановления», — заявил доктор Санхо Чо, один из руководителей исследования.

Ранее был найден способ получать золото из отходов электроники.

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