Почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме, рассказал доктор

Плавание в море считается особенно полезным для здоровья по сравнению с плаванием в пресной воде или бассейне. Морская вода ускоряет заживление ран, помогает при псориазе и повышает иммунитет, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин.

«Морская вода богата солями и микроэлементами — магнием, кальцием, калием и другими веществами, которые благоприятно воздействуют на кожу, ускоряют заживление мелких ран и помогают при кожных заболеваниях, таких как экзема или псориаз. Кроме того, плавание в прохладной морской воде способствует закаливанию организма и укреплению иммунитета. Волны и течение создают дополнительное сопротивление, что усиливает физическую нагрузку, развивает выносливость и укрепляет мышцы. Свежий морской воздух, насыщенный йодом и отрицательно заряженными ионами, улучшает работу дыхательной системы и иммунитета», — добавил доктор.

Кроме того, пребывание в открытой природной среде само по себе снижает уровень стресса и способствует психоэмоциональному восстановлению.

«Однако у плавания в море есть и свои ограничения. Оно доступно не всегда и не всем, зависит от времени года и географического положения. Загрязненные пляжи, цветение воды или опасные морские обитатели могут сделать купание небезопасным. Кроме того, в холодной воде без подготовки есть риск переохлаждения и нагрузки на сердце. В таких случаях альтернативой служит бассейн. Он идеален для регулярных тренировок в контролируемых условиях, особенно при реабилитации, начальном обучении или занятиях с детьми. Пресные водоемы, такие как реки и озера, также могут быть полезны, но они не обладают теми же свойствами, что морская вода», — заключил доктор.

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