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Как здоровье полости рта влияет на ЖКТ, рассказала врач

Врач Кузьменкова: невылеченный кариес может привести к воспалению ЖКТ

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Shutterstock/Nestor Rizhniak

Проблемы с желудком, кишечником или поджелудочной железой могут быть связаны с невылеченными зубами или воспаленными деснами, рассказала «Газете.Ru» стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.

«Кариес, воспаленные десны, пародонтит — все это не просто локальные проблемы. В полости рта скапливаются бактерии, которые вместе с пищей попадают в желудочно-кишечный тракт. Эти микроорганизмы нарушают микрофлору кишечника, вызывают воспаления и становятся причиной таких заболеваний, как колит или дисбактериоз», — рассказала врач.

Если у вас отсутствует несколько зубов, пища не пережевывается должным образом. Это тоже негативно влияет на ЖКТ.

«Она попадает в желудок недостаточно измельченной, что затрудняет ее переваривание. В итоге еда буквально «застревает» в кишечнике, вызывая вздутие, запоры и даже воспаления. А если процесс затягивается, страдает и поджелудочная железа, которой приходится вырабатывать больше ферментов для переработки пищи», — заключила доктор.

Ранее врач рассказал, как рассчитать риски развития алкоголизма у ребенка.

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